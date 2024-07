Lençóis Maranhenses entram na lista de Patrimônio Mundial da Unesco

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, conhecido por suas intermináveis dunas e deslumbrantes piscinas naturais, foi declarado nesta sexta-feira (26) parte do Patrimônio Mundial pela Unesco.

A decisão foi tomada durante a 46ª reunião anual do Comitê do Patrimônio Mundial das Nações Unidas, realizada em Nova Délhi, capital da Índia, que analisou as solicitações de reconhecimento de 28 locais de diferentes partes do mundo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Localizado na costa leste do estado do Maranhão, em uma zona de transição entre os biomas da Amazônia, Cerrado e Caatinga, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (PNLM) é o 24º bem brasileiro a ser incluído na lista.