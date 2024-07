Lando Norris é o mais rápido no 1º dia de treinos livres do GP da Bélgica de F1

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) marcou o melhor tempo desta sexta-feira (26), primeiro dia de treinos livres do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, no circuito de Spa-Francorchamps.

Norris ficou à frente de seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, e o terceiro foi o líder do campeonato de pilotos, o holandês Max Verstappen (Red Bull).

As McLaren vêm de uma dobradinha no último fim de semana, no GP da Hungria, com a primeira vitória de Piastri na carreira e o segundo lugar de Norris.