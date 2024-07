Febre do Oropouche, uma doença viral ainda pouco conhecida

Duas pessoas morreram no Brasil em decorrência da febre do Oropouche, sendo os dois primeiros óbitos atribuídos mundialmente a essa doença provocada por um vírus pouco conhecido e transmitido por picadas de mosquitos maruim, também conhecido como mosquito-pólvora.

Duas mulheres "com menos de 30 anos, sem comorbidades", mas com "sintomas semelhantes a um quadro de dengue grave", sucumbiram à febre do Oropouche no estado da Bahia, de acordo com o Ministério da Saúde.

"Até o momento, não havia relato na literatura científica mundial sobre a ocorrência de óbito pela doença", afirmaram as autoridades, que também mencionaram investigações sobre outra morte possivelmente associada a essa febre no sul do país.

- Onde e como circula esse vírus? -