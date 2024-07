EUA prende co-fundador do cartel de Sinaloa e um filho de Chapo Guzmán

Os Estados Unidos prenderam, na quinta-feira (25), no Texas, os dois líderes do cartel de Sinaloa, Ismael "Mayo" Zambada, um dos co-fundadores, e um filho de Joaquín "El Chapo" Guzmán, informou o Departamento de Justiça, em um dos golpes mais duros contra a facção criminosa.

Após uma operação de infiltração, os dois líderes do cartel com diversas ramificações internacionais foram presos quando seu avião privado aterrissou no Texas, no lado americano da fronteira com o México, segundo a imprensa americana que cita fontes policiais.

Joaquín Guzmán López, filho do famoso narcotraficante "El Chapo", havia convencido Ismael Zambada García, apelidado "El Mayo", para que embarcasse em um avião supostamente com destino ao sul do México, mas a aeronave foi para o norte e aterrissou em El Paso, nos Estados Unidos, segundo a Fox News.