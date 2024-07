EUA pede acesso de eleitores 'a urnas' e apuração transparente na Venezuela

O governo do presidente Joe Biden quer que os venezuelanos tenham pleno acesso "às urnas" no domingo e que seus votos sejam contabilizados "com precisão e transparência", afirmaram nesta sexta-feira (26) funcionários americanos.

A Venezuela elegerá seu presidente neste domingo entre dez candidatos, dos quais apenas dois têm possibilidades. Estes são o mandatário chavista Nicolás Maduro, no poder desde 2013, e o opositor Edmundo González Urrutia, representante da líder opositora María Corina Machado, que não pôde concorrer por causa de uma inabilitação política.

Os Estados Unidos, que não mantêm relações com a Venezuela por considerarem fraudulenta a reeleição de Maduro, insistem em que as eleições sejam transparentes.