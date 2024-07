EUA defende hegemonia na natação olímpica com a Austrália como grande rival

Katie Ledecky e Caeleb Dressel são os protagonistas na luta dos Estados Unidos para manter sua supremacia na piscina olímpica nos Jogos de Paris-2024, onde a Austrália é sua principal ameaça e o escândalo de doping chinês como um tenso pano de fundo.

O poderoso 'Team USA', que tem um histórico de domínio neste esporte, terminou na liderança dos Jogos de Tóquio em 2021 com um total de 30 medalhas, 11 delas de ouro, à frente da Austrália (total de 20 e 9 de ouro).

Os Estados Unidos estão no topo do quadro de medalhas desde a última derrota, em Seul-1988, mas a Austrália os surpreendeu ao conquistar mais títulos no Mundial de 2023.