'Drag queens' e beijo entre homens: os LGBTs na abertura de Paris-2024

Dois homens se beijando, 'drag queens' recriando a Última Ceia e uma modelo trans: a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 incluiu referências à comunidade LGBTQIA+, o que incomodou uma parte da extrema direita francesa.

Um dos momentos marcantes foi um quadro artístico intitulado "Festividade", que começou com a imagem de um grupo sentado junto a uma mesa, no qual estavam várias 'drag queens' célebres, como Nicky Doll, Paloma e Piche. A cena lembrava a última ceia de Jesus Cristo com seus apóstolos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com música da DJ francesa Barbara Butch, militante feminista e lésbica, várias modelos, entre elas Raya Martigny, uma mulher transgênero, desfilaram depois com trajes desenhados por talentos emergentes da moda.