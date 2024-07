Direita espanhola denuncia expulsão de parlamentares que viajaram à Venezuela para eleições

A direita espanhola denunciou, na noite desta sexta-feira (26), que uma delegação de parlamentares e membros do Parlamento Europeu enviada à Venezuela para observar as eleições presidenciais do próximo domingo (28) foi retida no aeroporto de Caracas, capital venezuelana, e logo depois expulsa do país.

"Acabaram de me informar que a delegação do Partido Popular [PP], formada por 10 deputados, senadores e eurodeputados, está retida no aeroporto de Caracas pelo regime de [Nicolás] Maduro", escreveu na rede social X Alberto Núñez Feijóo, líder do partido que é o principal de oposição na Espanha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pouco depois, o porta-voz parlamentar do PP, Miguel Tellado, um dos membros da delegação, relatou em um vídeo no X, no qual ele é visto dentro de um avião, que os parlamentares estavam sendo expulsos da Venezuela.