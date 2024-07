Delegação da Argélia lança rosas no Sena em homenagem a vítimas de repressão de 1961

A delegação olímpica da Argélia jogou rosas no rio Sena durante o desfile de inauguração dos Jogos de Paris, em memória das vítimas da repressão policial às manifestações independentistas de 17 de outubro de 1961, um gesto pouco habitual nesse tipo de evento.

"Este gesto é uma homenagem aos mártires de 17 de outubro de 1961. Viva a Argélia, viva a Argélia, viva a Argélia", declarou um membro da delegação em um vídeo divulgado pela emissora pública argelina em sua conta na rede social X.

Em seguida, os membros da delegação argelina que estavam no barco jogaram rosas no Sena, perto de uma ponte da qual a polícia francesa jogou as vítimas na água.