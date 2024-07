Começa a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 começou nesta sexta-feira (26) às 14h30 (horário de Brasília) com a transmissão de um filme protagonizado pelo comediante Jamel Debbouze e o ex-jogador Zinédine Zidane no Stade de France, antes do histórico e inédito desfile de delegações pelo rio Sena.

Cerca de 6.800 atletas percorrerão a capitão francesa ao longo de seis quilômetros a bordo de 85 barcos e diante de 320 mil espectadores, durante uma cerimônia de 3h45 horas que vai inaugurar o evento esportivo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

pga/hpa/ma/mcd/cb