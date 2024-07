China anuncia que chanceler se reunirá com Blinken no Laos

O chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, se reunirá com seu contraparte americano, Antony Blinken, no Laos, à margem de uma reunião da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), anunciou Pequim nesta sexta-feira (26).

Apesar das tensões, as relações entre as duas potências mundiais se estabilizaram desde a cúpula entre os presidentes chinês, Xi Jinping, e americano, Joe Biden, em novembro de 2023.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, os temas de conflito seguem sendo numerosos, sobretudo o Mar do Sul da China, Taiwan e a rivalidade em novas tecnologias.