Chefe da Alpine deixará a equipe de Fórmula 1 em agosto

O francês Bruno Famin, chefe da Alpine, deixará o cargo em agosto, anunciou a equipe de Fórmula 1 nesta sexta-feira (26).

"Deixo o cargo que ocupava dentro da equipe principal no final de agosto para me dedicar por completo, a partir de 1º de setembro, a trabalhar em Viry-Châtillon", no departamento francês de Essonne, onde se concentram as atividades relacionadas aos motores do grupo Renault, dono da Alpine, declarou Famin em entrevista coletiva.

Bruno Famin estava à frente da Alpine desde 2023, quando sucedeu o americano Otmar Szafnauer, num período de baixo rendimento da equipe.