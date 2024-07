Canadá: incêndios podem ter destruído metade da cidade histórica de Jasper

Incêndios florestais destruíram cerca de metade da cidade histórica de Jasper, na província de Alberta, no Canadá, informaram as autoridades locais. Cerca de 36 mil hectares já foram queimados até o momento na região, disse administração do Parque Nacional de Jasper na noite de quinta-feira, 25. Comunidades vizinhas não correm risco. As informações são da BBC.

De acordo com a reportagem, as temperaturas mais baixas trouxeram algum alívio na quinta-feira, mas autoridades do parque afirmam que o incêndio ainda está fora de controle e que altas temperaturas estão previstas para os próximos dias. Embora nenhuma morte tenha sido relatada, cerca de 20 mil turistas e 5 mil moradores foram retirados da área montanhosa na província de Alberta na terça-feira, 23.

Durante uma entrevista coletiva, a primeira-ministra de Alberta, Danielle Smith, disse que "potencialmente 30% a 50%" dos edifícios foram destruídos. "Não há como negar que este é o pior pesadelo para qualquer comunidade", disse ela, acrescentando que o Parque Nacional de Jasper é "uma fonte de orgulho" há muitas gerações. Cerca de 2,5 milhões de pessoas visitam o parque, além do Parque Nacional de Banff, que fica próximo, a cada ano.