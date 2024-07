Biden comemora prisão de dois líderes do cartel de Sinaloa

Trata-se de Ismael "Mayo" Zambada, de 76 anos, co-fundador do cartel, que nunca foi preso.

Em comunicado, Biden elogiou o trabalho dos agentes que prenderam "dois dos líderes mais notórios do cartel de Sinaloa, uma das empresas mais mortais do mundo".

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comemorou nesta sexta-feira (26) a prisão de um dos co-fundadores do cartel de Sinaloa e de um filho de Joaquín "El Chapo" Guzmán, que comparecerão à Justiça "nos próximos dias".

O outro é Joaquín Guzmán López, filho do famoso traficante de drogas "El Chapo" Guzmán.

A agência federal antidrogas americana (DEA) oferecia US$ 15 milhões (R$ 79 milhões na cotação atual) por qualquer informação que permitisse prender o líder.

A prisão dos traficantes de drogas ocorreu em um aeroporto de El Paso, no Texas, em circunstâncias cujos detalhes não foram divulgados oficialmente.

"Muitos cidadãos perderam a vida devido ao flagelo do fentanil. Muitas famílias foram desestruturadas e sofreram por causa desta droga destrutiva", lamentou Biden.

"El Mayo" enfrenta acusações por "tráfico de fentanil, lavagem de dinheiro, crimes com armas de fogo, sequestro e conspiração para cometer assassinato" e Guzmán López, por "tráfico de grandes quantidades de cocaína, heroína e metanfetamina, entre outras drogas".

A imprensa americana que cita fontes policiais garante que López Guzmán convenceu "El Mayo" a viajar com ele sob falsos pretextos. O avião deveria pousar no norte do México, mas continuou rumo aos Estados Unidos.

Segundo um relatório da DEA publicado em maio, "Los Chapitos", como são conhecidos os filhos de "El Chapo", estão travando "uma batalha interna contra o ex-parceiro de seu pai, Ismael Zambada García", envolvido no tráfico de drogas desde a década de 1970.

"Ele não goza de boa saúde, o que põe em dúvida a liderança de sua facção", acrescenta a agência sobre "El Mayo".