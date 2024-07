Barack Obama expressa apoio a Kamala Harris em sua campanha contra Trump

Na manhã desta sexta-feira (26), o apoio também veio dos Jogos Olímpicos de Paris, com a lenda do atletismo americano Allyson Felix, que afirmou que uma vitória de Harris em novembro "seria monumental".

Barack e Michelle Obama uniram forças com Kamala Harris em sua candidatura para as eleições de novembro nos Estados Unidos contra o republicano Donald Trump, que reluta em participar de um debate com ela até que seja oficialmente nomeada pelo Partido Democrata.

A democrata o acusa de querer retirar as "liberdades" conquistadas com muito esforço, como o direito ao aborto, e ele a chama de "lunática radical de esquerda" e alega, sem motivo, que Kamala é a favor da "execução" de bebês recém-nascidos.

Mas as últimas pesquisas apontam que o bilionário está empatado com Kamala Harris, acostumada a quebrar barreiras. Negra e de ascendência sul-asiática, ela é a primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos.

Trump recebeu nesta sexta-feira o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em sua residência na Flórida.

"Se ganharmos, será muito simples. Tudo será resolvido e muito rápido", garantiu o ex-presidente republicano.

"Agora estamos mais perto de uma terceira guerra mundial do que em qualquer outro momento desde a Segunda Guerra Mundial (...) porque pessoas incompetentes estão dirigindo nosso país", afirmou.

Na véspera, Netanyahu se encontrou na Casa Branca com Biden, mas também com Kamala Harris, que lhe advertiu que não ficará calada "diante do sofrimento" em Gaza, onde Israel trava uma guerra contra o Hamas após o ataque sem precedentes do grupo islamista palestino em 7 de outubro.

