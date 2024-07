Bandeira olímpica é hasteada em frente à Torre Eiffel

A bandeira olímpica foi hasteada na noite desta sexta-feira (26) em frente à Torre Eiffel, em Paris, no final do desfile de seis quilômetros das delegações ao longo do rio Sena na abertura dos Jogos de 2024.

A cerimônia continua com a abertura solene dos Jogos e a chegada da chama à pira pela mão do último portador da tocha, cuja identidade foi mantida em segredo pelos organizadores.

O ato começou com a transmissão de um filme protagonizado pelo comediante local Jamel Debbouze e o ex-jogador de futebol Zinédine Zidane no Stade de France, e dez minutos mais tarde a embarcação com a delegação grega deu início ao tradicional desfile dos esportistas.