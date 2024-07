Aya Nakamura, estrela da música francesa, canta na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris

Aya Nakamura, a cantora francófona mais ouvida no mundo, cantou nesta sexta-feira (26) na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, após meses de rumores sobre sua apresentação que escandalizaram grupos de extrema direita na França.

De origem malinense, Nakamura estava loira para a ocasião e usava um vestido dourado para cantar junto com a Guarda Republicana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um medley com seus sucessos "Pookie" e "Djadja" junto com reminiscências do cantor francês Charles Aznavour fizeram parte de sua performance.