Após caso de espionagem, Canadá suspende treinadora e pede que seleção não seja punida

A Federação de Futebol do Canadá (Canada Soccer) pediu à Fifa nesta sexta-feira (26) que a seleção feminina não seja punida por conta do escândalo de espionagem com drone nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que provocou a suspensão da treinadora da equipe.

Bev Priestman, à frente da atual campeã olímpica, foi afastada dos Jogos depois que foi descoberto que sua auxiliar Jasmine Mander e o analista Joey Lombardi usaram um drone para filmar um treino da Nova Zelândia, adversária da seleção canadense na fase de grupos.

Kevin Blue, diretor-executivo da Canada Soccer, defendeu suas jogadoras afirmando que elas não viram nenhuma das imagens registradas pelo drone e, portanto, não deveriam ser punidas com a perda de pontos.