Yellen reconhece 'liderança' de Biden nos EUA e elogia papel de Kamala Harris

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, enalteceu, nesta quinta-feira (25) a "liderança" do presidente americano, Joe Biden, na "recuperação" do país e elogiou a vice-presidente Kamala Harris, provável substituta dele na corrida à Casa Branca.

"Gostaria de reconhecer o presidente por sua liderança. Nos últimos três anos e meio, ele conduziu uma recuperação econômica destacada e um forte crescimento econômico interno, e recuperou a posição dos Estados Unidos no mundo", afirmou Yellen durante uma coletiva de imprensa à margem de um encontro de ministros das Finanças e chefes de bancos centrais do G20 no Rio de Janeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tanto Biden quanto "a vice-presidente Harris têm trabalhado incansavelmente a favor do povo americano, e acho que os resultados falam por si", disse a alta funcionária.