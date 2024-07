Trump diz que Pelosi e Obama 'expulsaram' Biden

Trump ironicamente disse que eles pareciam amigáveis na televisão apoiando Biden, "mas nos bastidores (...) foram brutais" com ele.

Biden anunciou em uma carta no domingo que retirou a sua candidatura para um segundo mandato, depois de um debate desastroso no final de junho com Trump e de várias semanas de pressão dos democratas, alguns em público e outros em privado, para que abandonasse a disputa por considerá-lo incapaz de derrotar o republicano nas eleições.

"Eles tentaram dar um golpe de Estado", disse Donald Trump.