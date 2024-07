Stephen Curry apoia Kamala Harris para as eleições presidenciais

"Este é um momento muito interessante para nosso país", afirmou o armador do Golden State Warriors de São Francisco, onde Harris nasceu e fez sua carreira como promotora.

"O presidente Biden lhe deu seu apoio e a vice-presidente Harris está tentando dar sua energia a esta campanha e com sorte ela estará na cédula para vencer as eleições", disse.

“Somos todos a favor da energia positiva e do otimismo, sabendo como nosso país está dividido no momento. Portanto, estamos animados com a jornada que ela tem pela frente.”

Kamala Harris entrou na campanha pela Casa Branca com o apoio de Biden, após a histórica desistência do presidente pela reeleição.