Reino Unido e EUA alertam sobre campanha de espionagem da Coreia do Norte

Reino Unido, Estados Unidos e Coreia do Sul alertaram, nesta quinta-feira (25), que um grupo de hackers apoiados pela Coreia do Norte articulou uma campanha global de ciberespionagem para "roubar" informações para o programa nuclear de Pyongyang.

O grupo Andariel colocou organizações do mundo todo em risco com uma campanha para "roubar informações técnicas sensíveis e confidenciais e dados de propriedade intelectual", informou o Centro Nacional de Segurança Cibernética (NCSC) do Reino Unido em um comunicado no qual observou que esse alerta também foi emitido pelos Estados Unidos e pela Coreia do Sul.

A agência britânica afirmou que Andariel é um braço da agência de inteligência da Coreia do Norte que trabalha para os "objetivos militares e nucleares" de Pyongyang.