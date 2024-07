Quase 500 mexicanos se refugiam na Guatemala devido à violência das drogas em Chiapas

Mais de 500 mexicanos, dentre eles crianças e idosos, fugiram para a Guatemala nos últimos dias por conta da violência do narcotráfico no estado de Chiapa, no sul do México, informou, nesta quinta-feira (25), o Instituto de Migração da Guatemala.

"Durante a semana, foi identificado um fluxo migratório de pessoas do México em condições de mobilidade humana (...). Segundo o monitoramento feito pela Migração são mais de 500 pessoas, entre mulheres, homens, crianças e adultos mais velhos", afirmou a instituição em comunicado.

Na última quarta-feira (24), o gabinete do Procurador dos Direitos Humanos e o Exército estimam quase 300 mexicanos deslocados.