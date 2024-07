Promotor diz que imunidade não se aplica em condenação de Trump por pagamento a ex-atriz pornô

A Promotoria de Manhattan afirma que a imunidade presidencial não se aplica na condenação de Donald Trump pelo pagamento de dinheiro a uma ex-atriz de filmes pornô, de acordo com um documento judicial divulgado nesta quinta-feira (25).

"Este Tribunal deve rechaçar o pedido do acusado de anular sua condenação e arquivar a acusação com base na sentença recente da Suprema Corte sobre a imunidade presidencial", diz o texto assinado pelo promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg.

O promotor sustenta que as acusações criminais contra Trump derivam exclusivamente de "atos não oficiais" do acusado, condutas para as quais "não existe imunidade".