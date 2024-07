Presidente do BID: 'Há vontade política' para salvar a Amazônia

O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn, afirmou que há "vontade política" para avançar na preservação da Amazônia, pulmão do planeta e reguladora crucial do clima, durante uma entrevista à AFP no Rio de Janeiro.

"Sentimos que havia no ambiente a vontade política de fazer (projetos) no lugar certo, a Amazônia, no momento certo. Acho que isso está acontecendo agora", disse o brasileiro Goldfajn na quarta-feira (25), ao fazer um balanço do programa Amazônia Sempre, lançado pelo BID há um ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para celebrar os avanços, Goldfajn viajará neste fim de semana para Belém, cidade que sediará a COP30 do clima em 2025.