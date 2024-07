Petróleo fecha em alta após passar maior parte do dia em baixa

As cotações do petróleo subiram nesta quinta-feira (25), após passarem a maior parte do dia no vermelho, graças a uma reação técnica, mas também impulsionadas por dados de crescimento econômico melhores que o esperado nos Estados Unidos.

O barril Brent do Mar do Norte, negociado em Londres para entrega em setembro, avançou 0,80%, para 82,37 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), referência no mercado americano e com vencimento nesse mesmo mês, subiu 0,88%, para 78,28 dólares.

A commodity começou o dia em baixa, com os investidores focados, mais uma vez, na falta de impulso da economia chinesa.