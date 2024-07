Pacientes soropositivos em remissão, uma esperança na luta contra a aids

Apenas sete pessoas no mundo são consideradas efetivamente curadas após receberem um transplante de células-tronco, um procedimento doloroso e arriscado que só é adequado para pacientes com HIV e leucemia agressiva.

Três pessoas em remissão do HIV explicam como uma arriscada operação de transplante salvou as suas vidas, "prova viva" da esperança na luta contra o vírus.

Estes pacientes tinham câncer de sangue e se beneficiaram de um transplante de células-tronco que renovou profundamente os seus sistemas imunológicos, uma operação que apresenta um risco de morte de 10%.

Insistindo nesta "enorme" taxa de mortalidade e outras possíveis complicações, Marc Franke confessa que não pode "recomendá-lo a ninguém". Ele ainda considera que, em retrospectiva, "teria preferido tomar um comprimido (antirretroviral) por dia" a passar pelo exaustivo processo do transplante.

- Casos muito raros -

No início deste mês, os médicos relataram um sétimo caso provável de cura do HIV: um alemão de 60 anos não tem mais vestígios do vírus no corpo. Apelidado de "novo paciente em Berlim", ele recebeu um transplante de medula óssea para leucemia em 2015 e parou de tomar antirretrovirais no final de 2018.

Os pesquisadores dizem que ele agora parece estar curado do HIV e do câncer.

Sharon Lewin, presidente da Sociedade Internacional da Aids, classificou estes casos como "muito emocionantes", mas admitiu que essa terapia só é aplicável a um número muito pequeno de pessoas.