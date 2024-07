'Não posso garantir que Nadal vai jogar' em Paris, adverte seu treinador

O detentor de 22 títulos de Grand Slam tem estreia marcada para domingo no torneio de simples contra o húngaro Marton Fucsovics e um dia antes nas duplas ao lado de seu 'herdeiro' Carlos Alcaraz.

"Não posso garantir nada, nem que ele não jogará nem que jogará", disse ele. "No momento o que está contemplado é que ele descanse, que faça tratamento (...) Qualquer desconforto que o Rafa possa ter neste momento deve ser tirado com pinça e ter cuidado".

"Ele está obviamente muito animado para disputar estes Jogos Olímpicos. É um compromisso marcado em seu calendário há anos", lembrou.

"Ele é um competidor nato e quer jogar simples e duplas. Está muito entusiasmado com as duplas com Alcaraz, é a primeira vez que jogam juntos e é algo histórico para o tênis espanhol", concluiu.

