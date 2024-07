Milhares de pessoas são evacuadas na Califórnia por incêndio fora de controle

Mais de três mil pessoas foram evacuadas do norte da Califórnia, devido a um intenso incêndio florestal cujas chamas saíram de controle, informaram, nesta quinta-feira (25), as autoridades do estado, que sofre com uma perigosa onda de calor.

O incêndio Park começou na tarde de quarta-feira e tomou proporções extraordinárias durante a noite, devido às condições climáticas que a região vem enfrentando. A combustão consumiu 18.433 hectares de vegetação e floresta nos condados de Butte e Tehama, transformando-se no maior incêndio ativo deste estado do oeste dos EUA.

Mais de 1.100 bombeiros trabalham para controlar as chamas impulsionadas pelos ventos e temperadoras próximas aos 30 °C, informou a corporação.