Maduro repete Bolsonaro e diz que eleições no Brasil não são auditadas

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, criticou os sistemas eleitorais de Brasil, EUA e Colômbia durante comício em Caracas. Sem provas, ele afirmou que no Brasil não há auditoria das atas eleitorais. Ironicamente, o comentário aproxima o chavismo da retórica bolsonarista, que também questionou a legitimidade da eleição.

As declarações de Maduro foram feitas às vésperas da eleição de domingo, 28, que representam uma ameaça real ao poder chavista - o opositor Edmundo González Urrutia lidera com folga todas as pesquisas. Pressionado, o ditador da Venezuela vem ameaçando recorrer à violência, caso saia das urnas derrotado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As ameaças de promover "um banho de sangue" na Venezuela estão no centro da troca de farpas entre ele e o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. "Temos o melhor sistema eleitoral do mundo. Temos 16 auditorias e se fazem auditorias em tempo real em 54% das mesas. Em que outra parte do mundo fazem isso? Nos EUA?", questionou. "No Brasil? Não se audita nenhuma ata no Brasil. Na Colômbia? Não se audita nenhuma ata."