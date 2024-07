Igreja Católica de Portugal quer indenizar vítimas de forma 'proporcional à gravidade' dos abusos

Em abril, a Igreja prometeu indenizar as vítimas de abusos após a publicação de um relatório que concluiu que pelo menos 4.815 menores foram abusados por clérigos desde 1950.

A Igreja Católica de Portugal afirmou, nesta quinta-feira (25), que a indenização prevista para as vítimas de violência sexual dentro da instituição será paga "de forma proporcional à gravidade" dos abusos.

Os pedidos de indenização devem ser apresentados antes do final de dezembro de 2024.

A Conferência Episcopal Portuguesa, que nesta quinta-feira estabeleceu as condições sob as quais milhares de vítimas poderiam pedir indenização, disse que estas reparações não são apenas "simbólicas".

As indenizações serão pagas a partir de um fundo criado pela conferência para esse fim, que será financiado "de forma solidária" por todas as dioceses do país. Ainda não está claro quantas pessoas irão procurar o serviço, uma vez que muitas das vítimas já morreram.

Portugal é um dos países afetados pelos escândalos de abusos eclesiásticos nos últimos anos. Durante uma visita a Lisboa em agosto passado, o papa Francisco se reuniu com 13 vítimas de pedofilia.

O relatório do ano passado, encomendado pela Igreja, mas realizado por especialistas independentes, concluiu que a hierarquia da Igreja encobria "sistematicamente" a violência sexual.

A comissão independente recolheu mais de 500 depoimentos em um país onde 80% da população de 10 milhões de habitantes se identifica como católica. Após a sua publicação, os líderes da Igreja pediram desculpas às vítimas, reconhecendo que era necessário "mudar a cultura da Igreja".

A conferência episcopal afirmou que, desde 2021, a Igreja implementou novas medidas para prevenir novos casos de violência sexual e aumentou a sua colaboração com as autoridades neste tema.

