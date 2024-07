Humanidade sofre com 'epidemia de calor extremo', alerta chefe da ONU

"Hoje, nosso foco está no impacto do calor extremo. Mas não nos esqueçamos de que há muitos outros sintomas devastadores da crise climática: furacões com violência nunca vista, inundações, secas, incêndios florestais, aumento do nível do mar. E a lista continua", afirmou.

Enquanto o ano de 2023 foi o mais quente já registrado, 2024 poderá bater um novo recorde, com temperaturas bem acima dos 40ºC cada vez mais comuns.

No intervalo de um ano, o limite de 50ºC foi ultrapassado em pelo menos dez lugares, do Vale da Morte, nos Estados Unidos (53,9ºC em 7 de julho) a Agadir, no Marrocos, mas também na China, na Índia, e no Brasil.

No entanto, o calor intenso, frequentemente menos visível do que outros impactos devastadores das mudanças climáticas, como tempestades e enchentes, é mais mortal.

Este "assassino silencioso" foi responsável por cerca de 489 mil mortes por ano entre 2000 e 2019, em comparação com as 16 mil mortes ao ano provocadas por ciclones, segundo o documento "Chamado à Ação", publicado nesta quinta pelas Nações Unidas.

- Trabalhadores expostos -

As temperaturas extremamente elevadas também têm impacto econômico. A ONU estima que os prejuízos provocados pelo estresse gerado pelo calor no trabalho irão atingir US$ 2,4 trilhões (R$ 13,5 trilhões) até 2030.