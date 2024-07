Grupo de luxo francês LVMH, campeão dos Jogos em termos de imagem

O líder mundial do luxo, o grupo francês LVMH, surge como o primeiro campeão dos Jogos Olímpicos em termos de imagem, fruto de uma estratégia cuidadosamente pensada para tonar-se o patrocinador mais visível em toda as etapas do evento. Da chegada da tocha olímpica ao porto de Marselha à cerimônia de abertura, passando pela entrega de medalhas, o grupo francês posiciona-se com habilidade, o que pode compensar a queda de 14% dos lucros no primeiro semestre, em um contexto econômico mundial incerto. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O grupo do bilionário francês Bernard Arnault é um parceiro "premium" dos Jogos e, graças a isso, suas marcas têm grande visibilidade.

A joalheria Chaumet criou as medalhas, cujas caixas foram desenhadas pela Louis Vuitton, principal marca do grupo, assim como um baú para a tocha, que passou pela Fundação de mesmo nome, além dos vinhedos da LVMH. Os calçados Berluti serão usados pelas seleções francesas na cerimônia de abertura, onde a cantora Aya Nakamura usará um traje Dior. Convidados especiais beberão champanhe Moët Chandon e conhaque Hennessy durante os Jogos. Na cerimônia de abertura desta sexta-feira, a tocha passará em frente à loja de departamentos La Samaritaine e à sede da Louis Vuitton.

O diretor artístico das coleções masculinas da Louis Vuitton, o músico e estilista americano Pharrell Williams, conduzirá a chama nesta sexta-feira. Um equilibrista deve cruzar o Sena a partir do hotel Cheval Blanc, no coração de Paris, onde uma enorme estrutura metálica que lembra um baú Vuitton vai acomodar clientes VIP. - "Uma artimanha" - Na entrega de medalhas, os apresentadores estarão vestidos "pelo LVMH" (e não por uma das marcas do grupo) e levarão as medalhas em uma bandeja com a estampa quadriculada da Louis Vuitton. "Encontramos este meio, muito discreto e ao mesmo tempo muito visível, de estarmos presentes", disse à imprensa Antoine Arnault, filho de Bernard Arnault. Por exemplo, as bandejas. "Com alguma cultura, é possível reconhecer a casa Vuitton, é uma artimanha ou forma subliminar de estar presente", garantiu.

- Olímpia na avenida Montaigne - Nas palavras da especialista Julie El Ghouzzi, a lendária Olímpia "estará, este ano, na avenida Montaigne 22", em Paris, endereço da sede da LVMH. A parceria entre o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos vale 150 milhões de euros (917 milhões de reais), aos quais se somam "50 milhões de ativação" (305 milhões de reais), ou seja, para a organização de eventos, produção de trajes etc., informou uma fonte próxima ao evento.