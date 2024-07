França sofre mas vence Colômbia (3-2) em sua estreia nos Jogos de Paris-2024

As anfitriãs pareciam que iriam dar uma goleada histórica no estádio em Lyon, onde fecharam o primeiro tempo com uma vantagem de 3 a 0 graças a dois gols da sua atacante Marie-Antoinette Katoto (6' e 42'), que soube aproveitar falhas da defesa das colombianas.

Mas as sul-americanas, comandadas pelo técnico Ángelo Marsiglia, mostraram força e reagiram no segundo tempo, em que poderiam até ter vencido se não fossem as fracas finalizações da atacante Mayra Ramírez, que acabou sendo expulsa na reta final da partida (85').

As 'Bleues', líderes do grupo à frente do Canadá, que venceram a Nova Zelândia por 2 a 1 mais cedo em Saint-Étienne, voltam a campo no domingo.

Nesse dia, em Saint-Étienne, disputarão a liderança do grupo com as atuais campeãs, enquanto colombianas e neozelandesas vão lutar em Lyon pela reação.

raa/mcd/aam