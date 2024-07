EUA sanciona organização de tráfico de migrantes guatemalteca

Os Estados Unidos sancionaram, nesta quinta-feira (25), a organização de tráfico de pessoas guatemalteca López, controlada por uma família, à qual acusam de ter introduzido ilegalmente "milhares de migrantes" no país, informou o Departamento do Tesouro.

As sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac), coordenadas com o México, têm como objetivo "desmantelar as operações dessas redes, que ameaçam a segurança nacional dos Estados Unidos", afirma o órgão em um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A organização é dirigida pelos guatemaltecos Ronaldo Galindo López Escobar, seu filho, Whiskey Hans López Ambrosi,o e a esposa deste, Karen Stefany Hernández Vanegas.