EUA pede a Israel que estenda cooperação bancária com Cisjordânia

Os Estados Unidos pediram, nesta quinta-feira (25), a Israel que prorrogue por mais um ano uma isenção que permite aos bancos israelenses cooperar com os bancos palestinos, para evitar o bloqueio de transações vitais na Cisjordânia ocupada.

"Alegro-me que Israel tenha permitido a seus bancos seguir cooperando com os bancos palestinos, mas sigo convencida de que é necessário prorrogar esta isenção por mais um ano para facilitar essa cooperação", disse nesta quinta a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, durante coletiva de imprensa no Rio de Janeiro, à margem de uma reunião de ministros das Finanças do G20.

Em maio, o ministro das Finanças israelense, Bezalel Smotrich, de extrema direita, ameaçou cortar este canal bancário vital entre Israel e a Cisjordânia ocupada em resposta ao reconhecimento do Estado da Palestina por três países europeus - Irlanda, Espanha e Noruega.