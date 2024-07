EUA e Canadá interceptam aviões militares da Rússia e da China voando perto do Alasca

O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (Norad, na sigla em inglês) afirmou que aviões militares da Rússia e da China foram interceptados voando perto do Alasca nesta quarta-feira, 24. Caças dos Estados Unidos e Canadá realizaram a intercepção, de acordo com o Comando, que é uma organização de defesa binacional dos dois países.

"O Norad detectou, rastreou e interceptou duas aeronaves militares russas TU-95 e duas RPC H-6 operando na Zona de Identificação de Defesa Aérea do Alasca em 24 de julho de 2024. Caças Norad dos Estados Unidos e Canadá conduziram a intercepção", disse o comunicado.

Segundo o comando, as aeronaves permaneceram no espaço aéreo internacional e a atividade aérea não é vista como uma ameaça. "O Norad continuará monitorando a atividade dos concorrentes perto da América do Norte e responderá à presença com presença", disse a nota.