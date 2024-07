Estrela da ginástica brasileira, Rebeca Andrade quer voltar a brilhar em Paris-2024

Rebeca Andrade diz que não compete contra ninguém, nem mesmo contra a estrela Simone Biles. O esporte mundial estará de olho nelas a partir de domingo (28), mas a ginasta brasileira que brilhou em Tóquio vem a Paris com um único objetivo: dar o seu melhor. "Não sei como vencê-la, porque meu foco não está nela, meu foco está em mim. Então dar o meu melhor é algo que vai me deixar muito orgulhosa", disse Rebeca, 25 anos, em entrevista à AFP em maio. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com ouro no salto e prata no individual geral, a atleta se tornou em Tóquio-2020 a primeira brasileira a subir ao pódio olímpico na ginástica feminina e uma das protagonistas daqueles Jogos atípicos.

A jovem paulista deu um passo à frente diante de Biles, que ficou fragilizada pelos "twisties", fenômeno que faz com que as ginastas percam o senso de direção no ar, e que a obrigou a desistir da maior parte das provas. E, desde então, ela não deixou o grupo de elite do esporte. Neste ciclo olímpico, Rebeca Andrade somou três títulos mundiais. Na última competição, a da volta triunfante de Biles, ambas dividiram cinco pódios (quatro ouros e uma prata para a americana, contra um ouro, três pratas e um bronze para a brasileira).

- Rivais e companheiras - Agora, em Paris-2024, as duas voltarão a competir, mas num contexto de camaradagem que levou Biles a aplaudir das arquibancadas o ouro conquistado por Rebeca Andrade em Tóquio, que nunca escondeu a profunda admiração pela vencedora de 23 títulos mundiais. "Saber que nos incentivamos, que queremos que a outra ganhe, embora também queiramos vencer, é algo que acho muito bonito e que mudou muitas coisas dentro do esporte", explicou Andrade à TV Globo. Seguida por 2,7 milhões de pessoas no Instagram e inspiração para uma nova geração de ginastas brasileiras, o país estará de olho nela, mas a pressão não assusta esta jovem que sabe bem que o caminho até o sucesso é cheio de obstáculos. "Sei que é uma responsabilidade, mas não me sinto pressionada e não sinto isso como um fardo, porque sei que não sou obrigada a voltar ao meu país com medalhas", garantiu à AFP - Inquieta -

Rebeca Andrade nasceu em Guarulhos, periferia de São Paulo, em uma casa humilde mantida sozinha pela mãe, Rosa Santos, empregada doméstica e mãe de oito filhos. Um projeto social em sua cidade a levou aos quatro anos para uma academia, onde chamou a atenção rapidamente. "Ela não tinha paciência para ficar parada. Não dava para colocar música porque ela logo começava a dançar e imitava uma coreografia feita pelas meninas mais velhas", lembra sua primeira treinadora, Mônica Barroso dos Anjos.