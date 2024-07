Emirados pedem criação de 'missão internacional' após guerra em Gaza

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) pediram, nesta quinta-feira (25), o "envio de uma missão internacional temporária" na Faixa de Gaza após o fim do conflito entre Hamas e Israel que assola há mais de nove meses o território palestino.

A consolidação da "paz e segurança e o fim do sofrimento humano devem começar com o envio de uma missão internacional temporária em Gaza, mediante convite formal do governo palestino", declarou a ministra de Estado para a Cooperação Internacional dos EAU, Reem al Hashimy.

Esta missão ficará encarregada de "responder eficientemente à crise humanitária", garantir "a ordem pública" e "abrir o caminho para a reunificação" da Faixa de Gaza e da Cisjordânia ocupada "sob uma única Autoridade Palestina legítima", acrescentou Hasimy, citada pela WAM, a agência oficial dos Emirados.