Delegação olímpica palestina chega a Paris mais pela 'causa' do que pelas 'medalhas'

Alguns gritos de “Palestina Livre” deram as boas-vindas à delegação palestina para os Jogos Olímpicos na manhã desta quinta-feira (25) em um aeroporto de Paris, que quer aproveitar o evento para denunciar o “tratamento desumano” sofrido pelos palestinos. Com tâmaras nas mãos, cerca de cem ativistas da causa palestina estavam no Terminal 2C do aeroporto Roissy-Charles de Gaulle desde o início da manhã para receber a pequena delegação de Ramallah, informou a AFP. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Carregando lenços e bandeiras palestinas, eles gritavam “Palestina livre, livre, livre” e “De Paris a Gaza, resistência, resistência”.

“Estou aqui para dar as boas-vindas aos atletas palestinos” e para apoiar um "povo que vem sendo oprimido há muito tempo", disse Awatef. “Mesmo que os governos os abandonem, nós, o povo, estamos aqui”, acrescenta. Entre os oito atletas palestinos que participam dos Jogos, apenas alguns se classificaram. Os demais foram beneficiados por um convite do Comitê Olímpico Internacional (COI). Para a delegação, ganhar as preciosas medalhas não é o objetivo principal.

“Hoje, a Palestina envia uma mensagem ao mundo: a necessidade de acabar com o genocídio contra nosso povo na Faixa de Gaza, de acabar com a ocupação e o regime de apartheid nos territórios palestinos ocupados”, disse o representante da Autoridade Palestina na França, Hala Abu Hasira. Israel lançou uma ofensiva na Faixa de Gaza em resposta ao ataque sem precedentes lançado pelo movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro no sul de Israel, que matou 1.197 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses. A resposta de Israel matou 39.145 pessoas, a grande maioria delas civis, no território palestino, de acordo com o Ministério da Saúde do governo do Hamas. - “Fazer valer a causa palestina” - Os Jogos Olímpicos de Paris-2024, que começam na noite de sexta-feira, estão sendo realizados em um cenário de segurança rigorosa, especialmente porque o conflito no Oriente Médio abalou o establishment político na França, lar da maior comunidade judaica da Europa. Apesar dos pedidos de exclusão dos atletas israelenses por parte de algumas vozes da esquerda francesa e do Comitê Olímpico Palestino, os 88 atletas da delegação israelense chegaram a Paris e participarão das competições em meio a fortes medidas de segurança.

“O Comitê Olímpico Israelense perdeu seus direitos morais, esportivos, humanitários e legais de participar ao incentivar e, em alguns casos, participar da guerra, do genocídio e da limpeza étnica em curso em Gaza”, disse o presidente do comitê palestino, Yibril Rayub. “Do ponto de vista psicológico, humanitário e moral, é impossível” para os atletas palestinos coincidirem com os israelenses durante as provas, acrescentou o veterano político palestino. Nós somos as vítimas e eles são os criminosos”. De acordo com o Comitê Olímpico Palestino, 300 atletas, funcionários e voluntários do mundo do esporte foram mortos na Faixa de Gaza.