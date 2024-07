Dados sobre cachorros de Milei são protegidos por limites de acesso à informação na Argentina

Um decreto da justiça argentina estabeleceu limites para os requerimentos de acesso à informação pública sobre a "vida privada" do presidente Javier Milei, incluindo qualquer dado referente aos cachorros do atual mandatário, noticiou, nesta quinta-feira (25), a imprensa local.

Os pedidos de informação, detalhou o organismo, requeriam dados sobre o número de cães, a raça, os gastos com cuidados e manutenção e a origem dos fundos usados para pagar as obras realizadas para abrigá-los na residência presidencial.

A procuradoria esclareceu, entretanto, que as despesas com os cuidados dos cães presidenciais “não foram pagas com fundos do Tesouro Nacional”.

Tudo relacionado aos cães do mandatário é uma questão delicada para a Presidência, sobretudo quantos são e se o presidente realmente considera que seu primeiro cão, “Conan”, que morreu em 2017, do qual ele clonou os outros, está vivo.

Em março deste ano, durante entrevista à CNN, Milei observou que sua rotina diária começa com uma saudação aos seus cães.

“Vou ver meus filhinhos de quatro patas, é minha forma de relaxar”, disse ele. E acrescentou: “Eles são cinco: Conan, Murray, Milton, Robert e Murray, há cinco canis”.

“Se o presidente diz que há cinco cães, há cinco cães”, disse o porta-voz Adorni em resposta a um jornalista.