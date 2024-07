Cúpula em Paris firma acordo para o desenvolvimento através do esporte

Organizações internacionais e diversos países se reuniram nesta quinta-feira (25) em uma cúpula inédita em Paris, um dia antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, para firmar um acordo de investimento de bilhões de dólares e a construção de campos de futebol e quadras de basquete com o foco no desenvolvimento através do esporte.

"O universalismo dos Jogos justifica uma cúpula" sobre essa questão, declarou o presidente francês, Emmanuel Macron, no encerramento do encontro internacional no Museu do Louvre, que levou a um "Acordo de Paris para o Esporte e o Desenvolvimento Sustentável", apoiado por cerca de 60 chefes de Estado e de governo, bem como por líderes de organizações internacionais.

O acordo tem como objetivo "tornar o esporte acessível a todas as crianças em idade escolar do mundo por pelo menos 30 minutos por dia", bem como "reduzir em 15% a prevalência da inatividade física até 2030" e "tornar a atividade física e esportiva acessível a todas e todos".