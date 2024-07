Chefões do Cartel de Sinaloa são presos nos EUA, incluindo filho de El Chapo

Joaquín Guzmán López é um dos chamados "Chapitos", os filhos do traficante El Chapo Guzmán, antigo líder do cartel de Sinaloa e que cumpre prisão perpétua em uma penitenciária americana

Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador do cartel mexicano de Sinaloa, e um dos filhos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, outro criador dessa mesma organização criminosa, foram detidos nesta quinta-feira (25) no Texas, informou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

"Ismael Zambada García, ou 'El Mayo', cofundador do cartel, e Joaquín Guzmán López, filho de seu outro cofundador, foram detidos hoje em El Paso, Texas", explicou em comunicado o procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, que classificou o grupo como "uma das organizações do narcotráfico mais violentas e poderosas do mundo".

Os dois "chefões" enfrentam "múltiplas acusações nos Estados Unidos por dirigirem as operações delitivas do cartel, incluídas suas redes mortíferas de fabricação e tráfico de fentanil", disse Garland.