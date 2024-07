Alemanha: aeroporto de Frankfurt suspende voos após manifestantes climáticos bloquearem pista

"O sol ainda não nasceu, mas o tráfego aéreo na Alemanha já foi paralisado", disse o grupo Oil Kills no X, antigo Twitter. De acordo com a CNN, o grupo ativista climático Letzte Generation também postou vídeos e fotos na rede social, que pareciam mostrar seus membros na pista. "Oito pessoas estão atualmente sob custódia policial em Frankfurt e aguardam uma decisão sobre se devem ou não ser apresentadas a um juiz", escreveu o grupo.

A recomendação do aeroporto é que o passageiro verifique o status do seu voo no site da companhia aérea antes de se deslocar para o aeroporto. Segundo a Associated Press (AP), todos as pistas já voltaram a funcionar, mas cerca de 140 voos foram cancelados e outras possíveis interrupções ou atrasos são esperados pelo aeroporto durante o dia.

O aeroporto de Frankfurt, o mais movimentado da Alemanha, suspendeu temporariamente os voos nesta quinta-feira, 25, depois que ativistas climáticos bloquearam a pista em protesto contra o uso de combustíveis fósseis. Seis manifestantes teriam se colado ao solo em uma pista, segundo o grupo ativista Oil Kills. Dezenas de voos foram desviados ou cancelados. O aeroporto, usado por quase 60 milhões de pessoas no ano passado, informou que os voos estavam "retomando gradualmente" após a suspensão temporária do tráfego aéreo "devido a uma operação policial". As informações são da CNN .

A emissora americana destaca que os protestos em Frankfurt ocorreram um dia depois de ativistas climáticos realizarem uma série de manifestações em aeroportos por toda a Europa. Na quarta-feira, 24, membros do Letzte Generation colaram as mãos no asfalto do aeroporto de Colônia-Bonn, na Alemanha. Três manifestantes foram detidos no incidente, afirma o Oil Kills.

Na Noruega, outras três pessoas foram detidas no aeroporto de Oslo, depois de invadirem a pista para exigir uma ação climática ousada do governo norueguês. Na Espanha, cinco pessoas foram interceptadas pela polícia no aeroporto de Barcelona, com uma presa e as outras multadas. Além disso, outras nove pessoas bloquearam os portões de segurança do aeroporto de Helsinque, na Finlândia, causando também transtornos aos passageiros, informou o grupo.