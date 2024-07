Venezuela: oposição anuncia que conseguiu credenciar fiscais para mesas eleitorais

O principal grupo de oposição da Venezuela, a Plataforma Unitária Democrática (PUD), anunciou nesta quarta, 24, que conseguiu credenciar todos os seus fiscais de mesa para as eleições presidenciais, que vão ocorrer em 28 de julho. A notícia foi anunciada pelo candidato Edmundo González. A conquista vem após denúncias de dificuldades técnicas e burocráticas impostas pelo órgão eleitoral, que supostamente impedia o registro dos fiscais contrários ao governo de Nicolás Maduro.

O candidato não detalhou como os obstáculos foram superados, mas assegurou que mais de 90 mil fiscais estarão presentes nas 30.026 mesas eleitorais de todo o país. O debate sobre a imparcialidade e a integridade do processo eleitoral venezuelano já era discutido por María Corina Machado, líder opositora impedida pelo Tribunal Supremo da Venezuela de concorrer as eleições.

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, enviará Celso Amorim, assessor especial para assuntos internacionais, para observar as eleições no país. Já o ex-presidente da Argentina, Alberto Fernández, teve o convite retirado para exercer a mesma função após declarações públicas feitas por ele para um veículo de comunicação, que causaram desconforto ao governo venezuelano e levantaram dúvidas sobre a sua imparcialidade.