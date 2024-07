Troca de tiros entre soldados ucranianos termina com 3 mortos

Um tiroteio entre soldados ucranianos destacados na província de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, causou três mortes e deixou quatro feridos graves, informou uma divisão do Exército de Kiev nesta quarta-feira (24).

"Os soldados utilizaram armas de fogo em uma das unidades em conexão com relacionamentos pessoais. Três soldados morreram e outros quatro ficaram feridos", declarou a divisão de Khortytsia.

Os feridos estão em estado "grave" e as forças de segurança se encontram no local do fato, segundo essa mesma fonte.