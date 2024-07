Sylvinho renova como técnico da Albânia

"O importante é que conseguimos jogar com dignidade contra grandes equipes", declarou Sylvinho ao voltar da Alemanha, sede do torneio continental.

Com duas derrotas apertadas contra Espanha (1-0) e Itália (2-1) e um empate (2-2) contra a Croácia, a Albânia foi eliminada na fase de grupos.

A federação albanesa de futebol anunciou nesta quarta-feira (24) a renovação do contrato do seu treinador, o brasileiro Sylvinho, poucas semanas depois dos resultados promissores obtidos na Euro-2024, a segunda disputada pela seleção balcânica na sua história.

Sylvinho, de 50 anos, estreou como técnico da Albânia em novembro de 2023. Pelo seu novo contrato, o ex-treinador do Lyon comandará a seleção albanesa até dezembro de 2025, com a esperança de classificá-la, pela primeira vez, para um Mundal, que será disputado na América do Norte em 2026.

"Depois do sucesso alcançado na Eurocopa, o principal objetivo será conseguir uma classificação histórica para a Copa do Mundo", anunciou a federação albanesa em um comunicado.

