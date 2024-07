Ponte ferroviária estratégica na Índia completa conexão com a Caxemira

Mas sua construção gerou preocupação em alguns setores deste território com um longo histórico de rejeição ao governo indiano e com a presença permanente de mais de 500 mil militares.

Segundo Noor Ahmad Baba, professor de política na Universidade Central da Caxemira, a nova ponte "facilitará a movimentação de militares em maiores números do que era possível anteriormente", mas também "facilitará a circulação" de pessoas e bens, disse à AFP.

- Transporte militar facilitado -

A ponte, com 1.315 metros de extensão, liga duas montanhas em um arco de 359 metros sobre as águas do rio Chenab.

Com o custo de US$ 24 milhões (R$ 126,4 milhões), ela faz parte da linha ferroviária de 272 quilômetros que começa na cidade de Udhampur, quartel-general do comando norte do exército, e termina em Baramulla, uma cidade comercial perto da linha de controle com o Paquistão.

A empresa estatal Indian Railways afirma que a ponte é "talvez o maior desafio de engenharia de qualquer projeto ferroviário na história recente da Índia".

Espera-se que a construção estimule o desenvolvimento econômico e o comércio, reduzindo o custo do transporte de mercadorias.