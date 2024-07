Poderoso tufão se aproxima de Taiwan após provocar inundações nas Filipinas

Taiwan fechou escolas, suspendeu a bolsa de valores e declarou feriado devido à aproximação do poderoso tufão Gaemi, que avança em direção à ilha com chuvas e ventos fortes após causar inundações nas Filipinas.

As autoridades de Taiwan retiraram mais de 4.000 pessoas em três zonas remotas no norte da ilha, suspenderam os serviços de trens e barcas, bem como cancelaram mais de 250 voos internacionais.

"Esperamos que o impacto do tufão dure quatro dias (até sexta-feira)", disse Cheng Jia-ping, diretor da administração climática de Taiwan.

No condado de Yilan, no nordeste do país, ondas gigantes atingiram a costa, enquanto os vendedores do mercado tentavam proteger suas barracas com lonas.

No cais local, repleto de barcos, o pescador Hsu amarrou seu barco a um abrigo contra tufões. "Estou preocupado com o tufão, o barco é a minha forma de ganhar dinheiro", disse ele à AFP.

Gaemi avançou em direção a Taiwan após fortes chuvas que inundaram as ruas de Manila, capital das Filipinas, na quarta-feira, e provocaram deslizamentos de terra no norte do país.

Equipes de resgate foram enviadas à capital para ajudar a evacuar os moradores de casas baixas depois que as chuvas transformaram algumas ruas em rios.

O tufão deverá cruzar o Estreito de Taiwan e atingir as províncias de Zhejiang e Fujian, no leste da China, na quinta-feira (25).