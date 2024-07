Orações para J.D. Vance na aldeia ancestral de sua esposa na Índia

Os moradores do vilarejo agora acompanham a campanha do casal no YouTube e no Facebook, disse o vizinho Venkaa Ramanayya, 70 anos.

“Estamos muito felizes e orgulhosos”, disse ele.

Milhões de indianos fizeram o mesmo que os Chilukuris e, de acordo com o último censo dos EUA, os indianos são a segunda maior etnia asiática nos EUA, chegando a 4,8 milhões em 2020.